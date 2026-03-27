Matías Nahuel Ceballos tenía 34 años, era cabo de la Policía Federal Argentina y padre de una nena de 10 años. Este jueves fue asesinado a tiros en Lanús durante un intento de robo.

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El efectivo, que se desempeñaba en la División Talleres, estaba junto a su pareja cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos.

UN POLICÍA FUE ASESINADO POR MOTOCHORROS EN UN VIOLENTO ROBO EN LANÚS



Matías Nahuel Cevallos (34) fue baleado por una banda de asaltantes que intentaron robarle la moto y murió tras ser trasladado al hospital. El ataque ocurrió frente a un supermercado y los agresores escaparon.… pic.twitter.com/ErDYYm33i7 — Clarín (@clarincom) March 27, 2026

El ataque ocurrió sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Lanús Oeste y Gerli. Según la reconstrucción, los asaltantes le dispararon para robarle la moto y luego escaparon.

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Ceballos recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en una pierna. Fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió poco después.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los agresores, que permanecen prófugos.

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Tras el crimen, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aseguró que “los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.