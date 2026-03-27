Quién era el policía federal asesinado a tiros durante un robo en Lanús: tenía 34 años y era padre de una nena
La víctima fue identificada como Matías Nahuel Ceballos. Fue atacado por cuatro motochorros que le robaron la moto frente a un supermercado y siguen prófugos.
Matías Nahuel Ceballos tenía 34 años, era cabo de la Policía Federal Argentina y padre de una nena de 10 años. Este jueves fue asesinado a tiros en Lanús durante un intento de robo.
El efectivo, que se desempeñaba en la División Talleres, estaba junto a su pareja cuando fue abordado por cuatro delincuentes que se movían en dos motos.
El ataque ocurrió sobre la avenida Remedios de Escalada, a metros de Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Lanús Oeste y Gerli. Según la reconstrucción, los asaltantes le dispararon para robarle la moto y luego escaparon.
Ceballos recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en una pierna. Fue trasladado de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió poco después.
La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Los investigadores analizan cámaras de seguridad para identificar a los agresores, que permanecen prófugos.
Tras el crimen, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, aseguró que “los responsables van a ser identificados y puestos a disposición de la Justicia”.
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