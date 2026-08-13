Gonzalo Balado, marplatense de 40 años, vivía en la Isla de Pascua, Chile, donde murió luego de sufrir una emergencia mientras corría grandes olas haciendo surf.

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El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 16.30 en un sector de rompientes de alta peligrosidad por la presencia de rocas, cuando Balado se encontraba en el mar acompañado por otras dos personas.

Según informes de autoridades marítimas del país, la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Asimismo, indicaron que al momento del accidente no existían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas o mal tiempo.

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De acuerdo con reconstrucciones preliminares, el hombre tuvo un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando los surfistas se disponían a finalizar la actividad.

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui informó que los compañeros de Gonzalo se encuentran estables. Tal y como precisaron medios locales, cuando los equipos de emergencia acudieron al lugar, el surfista ya había sido trasladado por sus compañeros al hospital. Allí, el personal médico le realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos sin éxito.

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Conocido entre sus cercanos como “El Che”, Balado se había instalado en Rapa Nui junto a su pareja, donde desarrollaba su vida entre la gastronomía y una de sus principales pasiones que era el surf de grandes olas, informó BioBio.

Así lo relató el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao, quien señaló que el argentino era conocido entre los surfistas locales que habitualmente enfrentan las grandes olas de la zona.

“Le decíamos ‘Che’, un surfista de grandes olas. Es un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes”, expresó la autoridad. Según detalló Teao, Balado llevaba un par de años residiendo en la isla y trabajaba en el rubro gastronómico, donde mantenía un pequeño restaurante junto a su pareja.

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“Trabajaba en cocina, tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja, y se dedicaba obviamente a eso de día y en las tardes y sus fines de semana libres a surfear las grandes olas de Pascua”, agregó.

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades de Rapa Nui se comunicaron con la madre de Balado, quien reside en Argentina y tiene previsto viajar a la isla para reunirse con los allegados de su hijo y realizar los trámites correspondientes.