El domingo por la tarde encontraron a Florencia Revah (31) y a su pareja Esteban Alejandro Suárez (45) muertos dentro de un Chevrolet Onix blanco, estacionado bajo un árbol en un camino rural cercano a la Ruta Nacional 8, a tres kilómetros del centro de San Antonio de Areco.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, el caso apunta a un femicidio seguido de suicidio: la joven presentaba cinco impactos de bala —uno en el cuello— mientras que Suárez tenía un disparo en la sien. “De no surgir algo de último momento de la Policía Científica, es un caso casi cerrado de femicidio y suicidio”, indicaron los investigadores.

Florencia había denunciado a su pareja en abril pasado por violencia de género. La causa incluía una solicitud de prohibición de acercamiento, cese de actos de perturbación y exclusión del hogar. Pese a esa medida, Suárez volvió a acercarse. Ambos vivían en General Pacheco, Tigre, aunque ya no compartían la misma casa.

El hallazgo del auto sorprendió a los vecinos: no tenía patentes visibles, aunque estaba radicado en Pacheco y no figuraba con pedido de secuestro. Las cámaras de peaje de la Ruta 8 lo captaron pasando por Larena y Solís el domingo a la mañana.

Quienes conocieron a Florencia la recuerdan como una mujer trabajadora y reservada. “Ella era muy linda, buena compañera y muy eficiente en el trabajo. Creo que tuvo que inventarse una cuenta de redes sociales de incógnito para que él no la vigilara tanto”, contó una persona de su entorno que pidió no ser identificada. Otro excompañero de trabajo la describió como alguien atrapada en una relación “complicada, marcada por los celos y la violencia”.

Florencia trabajó durante varios años en un concesionario de autos de la Ciudad de Buenos Aires y, más recientemente, se había dedicado a la venta de ventiladores. Suárez, en tanto, era empleado en una casa de cambio.

La madre de la joven declaró en la Fiscalía de Mercedes que su hija había intentado alejarse de él, pero la presión y los hostigamientos continuaron. Según la reconstrucción de los investigadores, el femicidio no ocurrió en Areco, sino que Suárez trasladó el cuerpo en el auto y lo estacionó en el lugar donde finalmente fueron encontrados.