La conmoción por la muerte de Franco Daniel Depauli continúa en Cañuelas. El hombre de 46 años falleció este martes luego de recibir un piedrazo en la cabeza mientras participaba de los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto. Sus familiares intentaron asistirlo y trasladarlo de urgencia, pero llegó sin vida al hospital.

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El Municipio de Cañuelas confirmó oficialmente la identidad de la víctima mediante un comunicado y expresó su pesar por el hecho. "El Gobierno Municipal expresa su profundo pesar y consternación por el fallecimiento de Franco Depauli, vecino de nuestra comunidad, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un hecho de violencia", señalaron desde la comuna.

Además, remarcaron que "una ocasión que debía ser de encuentro y alegría para toda la comunidad quedó atravesada por un hecho de violencia que lamentamos y repudiamos firmemente", al tiempo que manifestaron su confianza en el esclarecimiento de lo sucedido por parte de la Justicia.

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Tras conocerse la noticia, numerosos vecinos recordaron a Depauli como "un hombre muy querido en el barrio Levene". Durante varios años trabajó como empleado de Cerámica Cañuelas, donde realizaba tareas vinculadas al transporte.

También era ampliamente reconocido por su participación en actividades solidarias y comunitarias. En especial, colaboraba en los festejos del Día del Niño organizados en el Parque de la Salud, donde se ganaba el cariño de grandes y chicos con sus imitaciones de Michael Jackson.

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Como muestra de respeto y acompañamiento a la familia, el Municipio de Cañuelas decretó 48 horas de duelo, mientras la investigación avanza para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque que terminó con la vida del vecino.