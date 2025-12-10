La Justicia intenta reconstruir el derrotero personal y judicial de Gustavo Suárez, de 48 años, el hombre que este martes asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo Francisco, de 4, y luego se quitó la vida en la localidad de Huanguelén, partido de Coronel Suárez. El caso generó conmoción en toda la región y volvió a exponer fallas en las medidas de protección vigentes.

Ads

Suárez era camionero y vivía en Coronel Suárez. Junto a Daiana García, de 35 años y sargento de la Policía Comunal, habían sido padres de Francisco hacía apenas cuatro años. La pareja estaba separada y arrastraba un historial de denuncias y medidas cautelares vinculadas a violencia familiar.

Según fuentes policiales, existían antecedentes de agresiones y restricciones, aunque la última medida de protección había vencido el 4 de diciembre. Un mes antes, el 7 de noviembre, García había pedido una nueva restricción de acercamiento. Pero el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Manzi, rechazó el pedido y derivó el caso al Juzgado de Paz y al área de Servicio Social local.

Ads

Puede interesarte

El 11 de noviembre, el servicio local reclamó medidas a favor del nene; y el 14, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación”. Pese a los antecedentes, la Justicia ordenó que el menor mantuviera contacto con su padre por entender que no había riesgo extremo.

El crimen

En la madrugada del martes, Suárez estacionó su camión Mercedes Benz en un punto cercano al acceso a Huanguelén, sobre la ruta 60. Llevaba a Francisco con él. Desde allí llamó a su ex pareja y le anticipó que iba a matar al nene y luego suicidarse. Incluso había publicado mensajes en redes sociales anunciando lo que estaba por hacer.

Ads

García envió un patrullero al lugar, pero cuando los agentes llegaron ya era tarde: encontraron a Suárez muerto dentro del vehículo y al nene gravemente herido, con un disparo en la cabeza. Francisco fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió horas después.

En el camión se secuestró una pistola calibre 22 y los peritos hallaron manchas de sangre en el habitáculo.

La carta estremecedora

Antes de cometer el crimen, Suárez dejó una carta dirigida a su ex pareja. El tono es manipulador y violento. “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Me voy con mi bebé porque prometí cuidarlo”, escribió. También agregó: “Vos no lo vas a volver a ver nunca más” y remató con la frase: “La vida siempre te devuelve todo”.

Ads

Además, había subido varios estados de WhatsApp anticipando sus intenciones.

La causa

La investigación quedó a cargo de la UFI N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que analiza la cadena de decisiones judiciales previas y el contexto de violencia que rodeaba a la familia.