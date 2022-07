Uno de los heridos durante la balacera que se produjo durante el clásico Luján - Alem, y que desde este domingo se encontraba en estado crítico, murió esta mañana el Hospital Municipal. Así lo confirmó a LaNoticia1.com, Alejandro Musso, periodista del medio local El Civismo. El cronista ya había estado presente anoche en el nosocomio local durante las horas más dramáticas que vivió la familia del joven cuando le informaron que se encontraba sin actividad cerebral y que las probabilidades de vida eran prácticamente nulas.

Joaquín Coronel tenía apenas 18 años y recibió un disparo de un arma 9 mm debajo de la caja toráxica, sobre su lado derecho. Un video que se viralizó por las redes sociales muestra que fue uno de los primeros heridos por los disparos de la barra de Alem. De inmediato fue atendido por los Bomberos Voluntarios y fue trasladado de urgencia al Hospital en estado crítico, aunque consciente. Estaba junto a un amigo que lo intentaba socorrer ante la presencia de policías que le indicaban que contuviera el orificio de herida de bala.

En diálogo con LaNoticia1.com, Lucía, la hermana de Joaquín, sostuvo: "Él era una persona muy buena, no se metia en problemas con nadie. Nunca estaba metido en ningún quilombo y jamás le trajo un problema a mi familia". "Joaco era una persona muy buena, familiera, amiguera. Desde chiquito es fanático de Luján y es muy triste lo que pasó y en la forma en que lo mataron. Todo esto que está pasando es injusto. Por eso todo esto no puede quedar en la nada, sobre todo por cómo era Joaco, que era una muy buena persona", señaló.

La familia del chico aún no sale de la conmoción. Su padre Javier pide disculpas por no poder atender el teléfono, mientras que Marisa, actual pareja del padre, intenta contener a sus seres queridos sin desatender la Casa Hogar Virgen Del Cerro, donde asiste a decenas de personas necesitadas. "Dios que dolor tan grande te nos fuiste Joaco. ¿Cómo hago para no extrañarte? ¿Cómo se sigue sin vos? Qué injusto todo esto. Quisiera que fuera un sueño. Nos dejaron un dolor muy grande. Espero que se haga justicia", lamentó la mujer.

Anoche, en medio del dolor por el delicado cuadro de salud del joven, familiares de Joaquín habían iniciado una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación del chico. "Pedimos cadena de oración por Joaquín coronel que está peleando por su vida. Vamos Joako que de esta salís", habían escrito esperanzados los familiares del muchacho a través de Facebook. Finalmente, fue por intermedio de esa misma red social donde este lunes confirmaron su deceso: "Que triste, una vida por delante tenías que descanses en paz Joako".

Por su parte, otra de las allegadas a la familia llamada Natalia, pidió justicia por Joaquín. "Que Joaco no quede en el olvido. Basta de tantos asesinos, una familia destruida y él solo tenía 18 año una vida por delante. Volá alto joaco. Acá todos vamos a luchar para que no seas olvidado. Realmente vivimos en un país que no hay ley justa, vivimos con miedo por nuestros hijo, mientra estos hdp están como si nada, Son unos asesinos, cobardes, malvivientes, tienen que pudrirse en la cárcel", fue el mensaje que dejó en sus redes.

NOTICIA EN DESARROLLO...