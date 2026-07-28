Un violento accidente de tránsito se registró este martes (28 de julio) por la mañana en la avenida Constituyentes, entre el 400 y el 500, cuando un Chevrolet Astra que circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad protagonizó un fuerte choque contra un árbol de la rambla central.

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El siniestro vial ocurrió luego de que el automóvil rozara a un camión repartidor de gaseosas que se encontraba estacionado a unos cien metros de distancia.

Según publicó LU24, tras este primer roce, el conductor perdió el control del rodado, el vehículo se salió de la calzada, realizó un trompo e impactó de lleno con su lateral derecho contra la vegetación, quedando completamente destrozado.

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Como saldo del fuerte impacto, dos personas —un hombre y una mujer— sufrieron heridas aunque ella se llevó la peor parte, su pareja, quien conducía el vehículo, sufrió lesiones leves. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico, para luego ser trasladados en una ambulancia hacia el hospital municipal. Sin embargo, a causa de las heridas, falleció la mujer, identificada como Maite Otaegui, de 24 años.

El deceso de Otaegui causó conmoción en la comunidad y en el ámbito deportivo ya que se desempeñaba como árbitro en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol. También se había recibido de enfermera.

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Desde Asociación Civil Deportiva Cristiana lamentaron el hecho. “Hoy el Club mantendrá sus puertas cerradas para todos, con motivo del fallecimiento de la joven arbitro y amiga de la casa Maite Otaegui Baigorria. Recordamos fue enfermera en el amistoso que tuvimos en Olimpo en Bahía Blanca y nos dirigía torneo Esperanzas y fútbol local”, señalaron.

El Club Huracán de Tres Arroyos informó que, “en señal de respeto y duelo por el fallecimiento de Maite Otaegui, quedan suspendidas durante la jornada de hoy todas las actividades correspondientes al fútbol de nuestra Institución”. "Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad futbolística en este difícil y triste momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias", agrega el mensaje.

“Desde el Club A. El Nacional lamentamos el fallecimiento de la árbitra Maite Otaegui. Sin dudas, serás recordada por todo el fútbol tresarroyense”, agrega otra de las publicaciones en redes sociales, que enseguida se hicieron eco de la trágica noticia.