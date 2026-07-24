Elena Gómez, periodista y locutora de 67 años, falleció tras un grave accidente ocurrido en el acceso Illia de la Ruta Nacional 3, en el partido de Coronel Dorrego.

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Gómez conducía un Ford Ka cuando intentó girar para ingresar a la dársena de acceso. Por razones que aún se investigan, un camión con acoplado embistió su vehículo, provocando que el auto volcara sobre la banquina.

La víctima sufrió heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

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La investigación quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Coronel Dorrego, con la intervención de la Ayudantía Fiscal local, bajo la carátula de homicidio culposo.

El fallecimiento de Gómez causó una profunda conmoción en la comunidad local, donde era una figura muy respetada por su amplia trayectoria en los medios como en LU26, Cable Video Sur y otros medios, hasta concretar su propio proyecto con FM Popular.

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Desde LU 26, emisora donde comenzó a trabajar a fines de los años '70, la despidieron destacando su estilo frontal y auténtico, que la hizo una voz emblemática para varias generaciones.

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“Dueña de una extensa y reconocida trayectoria en los medios de comunicación de Coronel Dorrego, Elena dejó una huella imborrable en la radiofonía local. Su voz, su dedicación y su amor por la comunicación la convirtieron en una referente para varias generaciones de trabajadores de prensa y oyentes”, señalaron desde Radio Manantial.

El intendente de Dorrego, Juan Carlos Chalde, se expresó a propósito del fallecimiento de la periodista. “Este trágico suceso nos envuelve en un notable dolor a todos los dorreguenses que supimos de la entrega, pasión y vocación de servicio de la periodista y locutora Elena Gómez, quien desde distintos lugares supo ganarse el respeto y la consideración de la comunidad", indicó.

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"Nunca nos sorprendió su presencia en los acontecimientos sociales, culturales, institucionales, entre otros, grabador en mano, para llevar a la audiencia la información precisa y con notable profesionalismo. Sé perfectamente que evocaremos por siempre la inconfundible voz de Elena Gómez. Como intendente municipal hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos en esta difícil circunstancia”, concluyó.