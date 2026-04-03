El cuerpo del hombre, conocido en el barrio como “Tito” y en el ambiente musical como “Mike Dee” ya que se dedicaba al hip hop, fue hallado este jueves oculto en un pozo ciego en el patio de la propiedad y tapado con una heladera vieja, ubicada en Morón.

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Según los primeros indicios y aportes de testigos, el cantante habría mantenido una discusión con otro sujeto y fue asesinado a golpes. En ese contexto es lo empujaron al pozo ciego, lo que está en etapa de investigación por parte de los peritos, quienes ya iniciaron su tarea.

El fiscal Claudio Oviedo se dirigió a lugar ubicado en la calle Angel Pache al 100 para recopilar información. Por el momento hay un detenido y un prófugo.

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Además, según una vecina que atiende un kiosco, el martes se ofreció a llevarlo al hospital al verlo con sangre. Luego de ello, ya no lo vieron.

Roberto Martín Alleruzzo, de 58 años, integraba una banda llamada La Bola Contraataca, con la que hizo algunas apariciones televisivas. En uno de esos momentos de exposición en la televisión abierta, asistió al programa de Susana Giménez donde se presentó con una rutina de breakdance.

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Tras la muerte, su esposa, Aldana Mariela Barrios, habló con los medios y expresó que "la última vez que lo ví fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños, después tuve que ir a la casa de mi madre porque no estaba bien y debía acompañarla. Dicen que lo habrían matado, no lo puedo creer. Toda su vida se la pasó haciendo música y grabando discos".