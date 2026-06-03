La conmoción por el violento episodio ocurrido en la comisaría de Open Door, en el partido de Luján, sigue creciendo tras conocerse la historia de Neri Malcon Churquina, el efectivo de la Policía Bonaerense que murió luego de ser baleado durante un ataque armado dentro de la dependencia.

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Churquina tenía 33 años, estaba casado y era padre de un niño de cinco años. Era oriundo de Pueblo Nuevo, una localidad perteneciente a Jáuregui, y vivía junto a su familia en Olivera, a pocos kilómetros de Luján.

El efectivo fue una de las víctimas del tiroteo ocurrido este martes por la tarde en la Comisaría Tercera de Open Door. Según la reconstrucción preliminar de los hechos, un hombre identificado como Alex Ezequiel Romero, que era buscado por la Justicia en una causa por amenazas y tenía una orden de detención vigente, ingresó a la dependencia y abrió fuego contra los policías que se encontraban en el lugar.

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Churquina recibió disparos en la cabeza y el abdomen. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Otro efectivo, Agustín Guillermo Larravide, resultó herido en una mano, pero logró repeler el ataque. El agresor murió durante el enfrentamiento.

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Había sobrevivido a otro tiroteo

La tragedia tiene un antecedente que hoy genera aún más impacto entre sus familiares, compañeros y vecinos. En 2022, Churquina ya había sido herido de bala durante un procedimiento policial que terminó en un enfrentamiento armado.

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En aquella oportunidad, uno de sus compañeros perdió la vida, mientras que él logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica recibida. Tras recuperarse, continuó prestando servicio en la fuerza durante los últimos cuatro años.

Su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad de Open Door, Pueblo Nuevo, Jáuregui y Olivera, donde era una persona conocida y apreciada.

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Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación para determinar todos los detalles del ataque ocurrido dentro de la comisaría y esclarecer cómo se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del efectivo bonaerense.