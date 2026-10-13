Roberto Farías García tenía 30 años y había construido una nueva vida en Punta Cana, República Dominicana, donde trabajaba como protesista dental y había puesto en marcha un laboratorio junto a un amigo argentino. El viernes 9 de octubre murió en un choque mientras circulaba en moto. Un camión lo atropelló y, según denunció su familia, el conductor escapó.

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En diálogo con el diario La Opinión de Pergamino, sus padres, Ester García, de 70 años, y Rolando Farías, de 79, reconstruyeron parte de la historia de su hijo y reclamaron que se esclarezca lo ocurrido. Ambos esperaban reencontrarse con él en diciembre, después de seis años sin verse.

El siniestro ocurrió entre las 16.30 y las 17.00 sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, a la altura del cruce con Domingo Maíz. Roberto se dirigía a entregar un trabajo cuando fue embestido por un camión que transportaba caliche, un material utilizado en la construcción.

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Según el relato familiar, el conductor se retiró del lugar tras el impacto. Sus padres piden que se identifique al responsable y que la investigación permita determinar cómo ocurrió el choque.

“Me lo atropelló el camión y se fue dejándomelo tirado. No puedo más del dolor. Y ahora no sé cuándo ni cómo me lo traerán”, expresó Ester, quien también manifestó su preocupación por las dificultades para trasladar los restos de su hijo a la Argentina.

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Roberto había vivido en Pergamino, donde durante su juventud practicó fútbol en el club Sports y rugby en el club Pingüinos. Luego emigró a República Dominicana con la intención de mejorar su situación económica y ayudar a sus padres.

“Yo tengo 70 años, el padre 79, y él dijo: ‘Mamá, no te preocupes, me voy del país para que después ustedes estén bien’”, recordó su madre.

En 2018 había conocido a Anahí Ríos, su pareja, con quien compartía proyectos y viajes. Ambos planeaban regresar a Pergamino en diciembre para reencontrarse con la familia. “Yo saltaba de alegría esperándolo. Lo iba a recibir con pancartas para darle la bienvenida a mi hijo de nuevo”, contó Ester.

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Ahora, sus allegados difundieron un pedido de colaboración en redes sociales para encontrar testigos del choque y obtener información que permita identificar al conductor. También solicitaron que quienes hayan presenciado el hecho o tengan datos relevantes se comuniquen con la familia o las autoridades.

El recuerdo de Roberto también estuvo presente en el ámbito deportivo: el domingo 11 de octubre se realizó un minuto de silencio en su memoria antes de un encuentro de la Liga de Fútbol 7 del Este.

Mientras atraviesan el duelo, sus padres mantienen dos reclamos: poder trasladar los restos de su hijo a Pergamino para despedirlo y que se esclarezcan las circunstancias del choque.