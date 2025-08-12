En Temperley hay un hincha que no canta, pero su sola presencia levanta a toda la tribuna en el estadio Alfredo Beranger. Se llama Alfredo, es un perro ovejero alemán y se convirtió en el fanático gasolero más querido. En las últimas horas, una foto suya flameando una bandera de palo recorrió las redes y despertó una ola de comentarios cargados de afecto y humor.

Ads

Su dueño y mejor amigo, Juan Cruz, contó en diálogo con LomasConectado.com que la historia de Alfredo empezó poco antes de la pandemia. “Somos de Temperley, vivimos a cuatro cuadras de la estación y a siete del club. Alfredo fue un regalo de cumpleaños de mi viejo, justo dos semanas antes que empiece la cuarentena. Así que estuvimos más de un año veinticuatro horas juntos. Eso facilitó la crianza y educación”, relató.

Para Alfredo, el club Temperley es mucho más que un estadio. “Es como nuestro patio, nuestro quincho, nuestra parrilla. Él ve la puerta del club y se manda para adentro. En el club lo reciben siempre como una persona, como un socio más”, agregó Juan Cruz.

Ads

En redes, la foto viral cosechó mensajes que van desde el cariño hasta las bromas futboleras. “Que grande, aguante Alfredo y Temperley, hermoso ese perro sin palabras 😍💙💙💙💙💙💙💙👍”, escribió Ángel Domínguez. “Es el perro hincha y socio!! 💙 Alfredo!!!”, sumó @aguseigus. Otros, como @miguechefn38, lo bautizaron “el jefe de la barra” entre risas.

Por ahora, Alfredo seguirá alentando desde la tribuna gasolera, acompañado por Juan Cruz, con la misma lealtad que desde el primer día. Porque, como todo verdadero hincha, sabe que el amor por los colores no se explica: se siente.

Ads