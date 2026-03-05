La historia de Andrea Remy, abogada oriunda de Junín, puso rostro bonaerense al derrumbe en Parque Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una cardiopatía congénita, depende de oxígeno y, según contó públicamente, espera un trasplante. En medio de la evacuación, su testimonio recorrió la televisión y las redes.

El colapso ocurrió a las 4.45 de la madrugada del martes, cuando se desprendió una losa del estacionamiento subterráneo del complejo Estación Buenos Aires, ubicado en la calle Mafalda 907. La caída afectó vehículos y obligó a evacuar de manera preventiva a vecinos de las torres linderas mientras Bomberos y equipos técnicos evaluaban el riesgo estructural.

Andrea vive en la Ciudad de Buenos Aires desde hace ocho años. Esa madrugada estaba con su padre, que la acompaña mientras realiza estudios médicos. Escucharon un estruendo. Pensó que era un accidente en la esquina. No imaginó que el ruido venía del propio edificio.

Una vecina golpeó la puerta y le gritó que saliera. Bajó en medio del operativo. En la urgencia dejó su tubo de oxígeno en el departamento. Fue su padre quien volvió a subir para buscarlo. “Me volví loca en ese momento”, relató. No puede hacer esfuerzos bruscos ni atravesar situaciones que alteren su respiración.

Según un informe técnico preliminar difundido por los equipos intervinientes, el derrumbe afectó columnas del subsuelo y de la planta baja. La losa aportaba rigidez estructural y, tras el colapso, quedó un potencial riesgo estructural. Por eso los evacuados no pudieron regresar de inmediato.

Mientras esperaba en la vereda, con el tanque de oxígeno a su lado, Andrea expresó su incertidumbre: “No nos dicen nada”. Sus medicamentos, su ropa y su documentación quedaron en el departamento. “Más que nada por los remedios”, insistió.

En medio del drama, sorprendió por su templanza. En una entrevista en vivo, incluso apeló al humor para descomprimir la tensión. “Hay vecinos que la están pasando peor que yo… a mí conseguirme novio es más difícil que conseguir dinero”, lanzó. Y redobló la apuesta: “Estoy divina y busco un novio. Miren qué lindos ojitos tengo”. Entre risas, agregó una condición mínima para los interesados: “Que tenga todos los dientes”.

La frase se viralizó rápidamente. Pero detrás de esa salida había angustia real. “Si se pudiese, necesito trasplante de corazón, pulmones y riñones”, explicó con crudeza al referirse a su cuadro de salud.

A dos días del derrumbe, la abogada juninense sigue esperando respuestas. Y, sobre todo, poder volver a su casa con la tranquilidad que hoy no tiene.