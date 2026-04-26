El intento de ataque contra Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca puso el foco en el principal sospechoso: Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años detenido en el lugar tras un operativo de seguridad en el hotel Hilton de Washington.

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Según informaron medios internacionales como la BBC y el diario ABC de España, Allen es oriundo de Torrance, en California, y tenía un perfil profesional alejado de hechos violentos. En su LinkedIn se definía como “maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero”.

Allen trabajaba para C2 Education, una empresa dedicada a la preparación académica para el ingreso universitario. En diciembre de 2024 fue distinguido como “maestro del mes”, según registros de la compañía.

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Además, estudió en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad Estatal de California, de acuerdo a reconstrucciones realizadas por medios estadounidenses.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando se registraron disparos en el hotel donde se desarrollaba el evento. Según información oficial, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

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Las cámaras de seguridad muestran que intentó atravesar un control, lo que derivó en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad. Un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque su chaleco antibalas evitó consecuencias mayores.

🇺🇸| Este fue el momento en que atentan contra la vida del Presidente Donald Trump en alta definición. Un comunista de izquierda radical demócrata efectuó disparos en la entrada de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. pic.twitter.com/zwiwev36yH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 26, 2026

Allen fue reducido en el lugar y trasladado bajo custodia. La fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que enfrentará cargos por uso de armas en un delito violento y agresión a agentes federales.

El video del operativo y la comparación con GTA

Uno de los elementos que más circuló tras el hecho fue el video del ingreso de las fuerzas al salón. En esas imágenes se observa una secuencia particular: primero ingresa seguridad, luego el Servicio Secreto y finalmente efectivos militares.

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Asi iban a agarrar al que quiso tirotear a donald trump



fijate como primero va seguridad, despues los del servicio secreto y a lo ultimo el ejercito, el mismo orden de GTA kjjpic.twitter.com/EO2jGmI9BS — ElBuni (@therealbuni) April 26, 2026

Esa dinámica fue comparada en redes sociales con escenas del videojuego Grand Theft Auto (GTA), donde las fuerzas de seguridad suelen escalar en ese mismo orden durante los operativos.

La referencia tomó relevancia también por el perfil del detenido, que se presentaba como desarrollador de videojuegos. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial que vincule ese aspecto con el ataque, que sigue bajo investigación.

Qué dijo Trump tras el incidente y el posicionamiento de Milei

Tras el episodio, Trump calificó al atacante como “un lobo solitario” y “una persona enferma”, y destacó la rápida respuesta del Servicio Secreto.

“Fue un ruido muy impactante. Algunas personas entendieron rápido lo que sucedía, otros no”, relató el exmandatario.

Desde Argentina, el presidente Javier Milei se expresó a través de un comunicado oficial y sin dudarlo y a pesar de las propias declaraciones de su par del norte, apuntó contra sectores de izquierda.

“El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”, señala el texto difundido por la Oficina de la Presidencia.

El pronunciamiento introduce una lectura política sobre el hecho, mientras la investigación en Estados Unidos continúa sin que se haya determinado el móvil del ataque.