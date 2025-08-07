Pedro María Lantaron, conocido en redes sociales como "Piti", será candidato a concejal en el partido bonaerense de Pilar representando a La Libertad Avanza, el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.

“Gordos, tengo el agrado de contarles que voy a ser candidato a Concejal en Pilar, para defender las ideas del mejor presidente de la historia Argentina, Javier G. Milei”, expresó Lantaron en sus redes sociales, donde mantiene un estilo provocador.

Uno de los últimos tweets polémicos es donde celebra la muerte de una Madre de Plaza de Mayo:

"Ay pero como vas a festejar una muerte?? Eso esta mal😡🤬"



los pibardos viendo que murió otra degenerada:pic.twitter.com/SXGGZMy2y4 https://t.co/iATfsmFaEt — Pedro María Lantaron (@elpittttt) August 5, 2025

Agustín Romo, uno de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el ejército libertario de redes que comanda Santiago Caputo, festejó la designación:



“Felicitaciones AMIGO QUERIDO DEL ALMA. Muy merecido. Se que vas a defender con uñas y dientes al Presidente y a La Libertad Avanza”.



