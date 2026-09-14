Franco Balcarce, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Patagones y dirigente que en las últimas horas manifestó sus intenciones de competir por la intendencia en 2027, quedó envuelto en una polémica deportiva. Fu.Ve.Com., la entidad que organiza los torneos de fútbol de veteranos de la zona, lo suspendió por tres años por irregularidades detectadas en los datos utilizados para su inscripción y además sancionó al club La Juan Domingo F.C. con la quita de nueve puntos.

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La decisión surgió a partir de un reclamo presentado por Villa Lynch el 7 de septiembre, tras el partido disputado dos días antes por la categoría Junior. El club cuestionó la inclusión de Balcarce en la Lista de Buena Fe presentada ante las autoridades de la competencia.

Fu.Ve.Com. analizó la documentación y, según consta en su resolución, detectó una “irregularidad en los datos filiatorios” del jugador. Además, determinó que Balcarce no contaba con la edad requerida para participar en la categoría Junior.

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Por ese motivo, la entidad resolvió dar por ganado el partido a Villa Lynch por 1 a 0 y aplicar a Balcarce una suspensión de tres años para participar de los torneos organizados por Fu.Ve.Com.

La sanción también alcanzó a La Juan Domingo F.C., al que le fueron quitados nueve puntos de la tabla de posiciones de la categoría Junior, correspondientes a las tres primeras fechas del Torneo Clausura 2026. El fundamento fue que Balcarce figuraba en la Lista de Buena Fe presentada por el club antes del inicio del campeonato.

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El descargo del club

La Juan Domingo F.C. presentó un descargo fechado el 9 de septiembre en Viedma. La institución sostuvo que desconocía los datos filiatorios reales del jugador y pidió quedar exceptuada de las sanciones.

Fu.Ve.Com. rechazó el planteo y mantuvo la quita de puntos al considerar que cada club es responsable por la información consignada en la documentación presentada para la inscripción de sus jugadores.

Un punto resulta central: la resolución constata una irregularidad en los datos filiatorios y establece las sanciones deportivas, pero no determina quién cargó, modificó o adulteró esa información.

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En medio de su posicionamiento político

La sanción deportiva se conoció pocas horas después de que Balcarce quedara también en el centro de la escena política de Patagones.

El funcionario había reconocido públicamente que tiene “expectativas” de competir por la intendencia en 2027, aunque sostuvo que respetará los tiempos planteados por el actual jefe comunal, Ricardo Marino, quien postergó cualquier definición hasta marzo del año próximo.

Sus declaraciones generaron movimientos dentro del oficialismo local. Un análisis publicado por el medio local Argensur señaló que el posicionamiento provocó malestar en sectores del marinismo y vinculó el impulso político de Balcarce con el dirigente viedmense Gonzalo Voglino.

Así, en pocas horas, el funcionario que busca posicionarse como eventual candidato a intendente de Patagones quedó involucrado en una controversia deportiva que derivó en una suspensión de tres años y en una sanción para el club en el que participaba.