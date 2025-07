La Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, entabló una demanda contra Jazmín Salinas "La Cuerpo", una influencer trans de Guernica.

Se trata de un juicio por 20 millones de pesos que la funcionaria le inició a “La Cuerpo” por una canción que se llama "Señor Presidente", en la que dice "Señor Presidente, si yo no soy mujer, ¿por qué tu hermana parece una travesti, amor?".

Justamente por este motivo Jazmín La Cuerpo brindó una entrevista en el que confirmó la demanda de la hermana del Presidente.

"El tema es que me notificaron con el nombre de hombre, no con el nombre de mujer. Llegó la notificación de la Justicia y no la recibí porque no son mis datos de ahora", explicó. "Yo creo que es una censura, aparte yo quiero quedar al margen de esto, es que como es una joda. Quisieron que me agarre miedo. Yo no la nombré ni la conozco", destacó La Cuerpo en declaraciones a El Trece. Además informó que el dirigente Juan Grabois será su abogado.

Jazmín Salinas se hizo conocida el año pasado por canciones bizarras en estaciones del Tren Roca. Pero su historia de vida tiene un capítulo de dureza ya que se inició en la prostitución a los 13 años debido a la pobreza que enfrentaba su familia.

Con el paso de los años, se metió en el mundo de las plataformas como youtuber y creadora de contenido sobre música y moda.