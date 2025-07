Del reality show al Concejo Deliberante. Isabel De Negri, una de las participantes más recordadas de la penúltima edición de Gran Hermano, sorprendió al anunciar que será candidata a concejal en Coronel Rosales. Lo confirmó este martes en una entrevista con La Brújula 24, donde aseguró: “Tengo claro qué necesitan los puntaltenses”.

La referente mediática ahora apuesta a la política de la mano del Partido Republicano Federal. “Hace tiempo ustedes me habían preguntado qué haría si me ofrecían. El partido se acercó con una propuesta, me gustó y acepté. Quien se encargó de todo el armado es ‘el Ruso’ Kalister acá en Punta Alta. Ahora estamos esperando 48 horas para ver si hay alguna impugnación”, detalló al aire con el periodista Germán Sasso.

Aunque nació en La Plata, De Negri asegura tener una relación muy cercana con los vecinos de Punta Alta: “Nunca estuve en política, pero sé lo que necesita la gente. Veo que se gasta dinero en cosas innecesarias. No me interesa el dinero. Acá me conoce todo el mundo, no solo por Gran Hermano. Tengo mi vinoteca desde hace casi 23 años”.

Con un estilo directo y sin vueltas, afirmó que no quiere hacer campaña atacando a otros candidatos. “Hablo de y por mí. Las propuestas se van a conocer si llegamos a ser elegidos. Lo primero que voy a hacer es salir a hablar con la gente, preguntar uno por uno cuáles son sus prioridades. Las calles están destruidas, la suciedad no te puedo explicar, pero quiero escuchar primero”.

La flamante candidata, que se hizo conocida a nivel nacional en Telefé en 2024, ahora apuesta a que la popularidad construida en los medios se traduzca en un vínculo directo con los ciudadanos. Dice que su desafío será representar con honestidad y sentido común a los puntaltenses, de los que asegura: “Los conozco mejor que nadie”.