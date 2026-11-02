La natación argentina escribió una página imborrable en la historia del deporte continental e internacional. Cecilia Dieleke, de 16 años, se convirtió en la primera nadadora argentina en ganar el oro olímpico juvenil para el país, en la final de los 200 metros espalda de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Dakar, Senegal. Fue, además, la primera medalla de toda la delegación argentina en la cita.

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La bonaerense, nacida en San Martín y formada en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB), cruzó la meta en 2:10.05, una marca que mejoró en 31 centésimas el récord sudamericano que tenía Malena Santillán (2:10.36, de agosto de 2025) y que además superó su propia mejor marca personal, 2:11.08, lograda en mayo de este año.

La plata fue para la griega Eirini Zervou (2:15.52) y el bronce, para la israelí Ofir Simcha (2:17.44): la diferencia con el segundo puesto superó los cinco segundos.

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🗣️ "Estoy muy feliz. Es un sueño. Esto es de mi familia, de mis amigos y de mis entrenadores" Cecilia Dieleke se quedó con el título olímpico juvenil en #Dakar2026 con una actuación dominante en los 200 metros espalda. 🥇🇦🇷 ¡Felicitaciones, Ceci! #JuegosOlímpicos l @PrensaCOA https://t.co/x7VPxnRdJt — Juegos Olímpicos™ (@juegosolimpicos) November 1, 2026

Con la medalla dorada colgada en el pecho y una sonrisa imborrable, Cecilia transmitió la magia del momento vivido: "Es un sueño hecho realidad. Todo lo trabajado, tanto por mí como por todos los que me acompañan todos los días, tuvo su recompensa. Desde que empecé a nadar, mi sueño siempre fue llegar a un Juego Olímpico". En Dakar competirá en otras tres pruebas además de los 200 m espalda.

A la hora de dedicar el mayor logro de su carrera deportiva, la emoción invadió sus palabras: "Se la dedico a mi entrenador, a mi familia, a mis amigos y en especial a mi hermana Nati, a mi mamá Patricia, a mi papá Sergio y a mi perrita Wendy".

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Al mirar en retrospectiva y reencontrarse con sus inicios, dejó un mensaje conmovedor: "A la Ceci chiquita le diría que todo el esfuerzo tuvo su recompensa, que siga intentando, divirtiéndose y que nunca borre la sonrisa."

Empezó a nadar a los seis años en la colonia de vacaciones de su club, después de practicar gimnasia artística, y a los 14 ya se había quedado con el título nacional absoluto de los 200 metros espalda. Este año fue la deportista argentina más condecorada en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y Rosario, con tres oros, tres platas y un bronce en siete pruebas, y también ganó tres oros en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.

A su lado, su entrenador Walter Rodríguez, notablemente conmovido, sostuvo: "Estoy muy contento. Ganó una medalla olímpica y la marca que hizo, que es récord sudamericano absoluto y estuvo muy cerca de conseguir la marca B para los Juegos de Los Ángeles”.

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Este resultado es el reflejo de una década de trabajo sostenido y dedicación junto a su entrenador, quien destacó que “trabajamos juntos hace 10 años, desde que era muy chiquita” y que su exigente rutina diaria incluye “gimnasio a la mañana, dos horas y media de agua, colegio y dos horas y media más de agua todos los días de lunes a sábado”. Así, el oro olímpico y el récord sudamericano absoluto coronan años de disciplina, sacrificio y compromiso, transformándose en lo que Rodríguez definió como “felicidad pura y una emoción enorme”.