Ana Valeria Tamagno, profesora de Lengua y Literatura nacida en Dolores, aparece en el puesto 18 de la lista que encabeza José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. En su perfil de X se define como “zurda arrepentida”.

Tamagno saltó a la escena nacional en mayo de 2024 cuando, durante la presentación del libro del presidente Javier Milei en el Luna Park, subió al escenario e interpretó a dúo con el mandatario el estribillo de “Panic Show” de La Renga.

Docente en el nivel secundario y en profesorados de su ciudad, Tamagno fue militante de la Unión Cívica Radical antes de acercarse al espacio liberal que encabeza Milei. La candidata describió su tránsito del radicalismo a LLA de la siguiente manera:

“Soy profe. Jamás llevé lo partidario al aula pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. No se las seguía, pero empecé a buscarlo en YT y a engancharme con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”.

Su vinculación con el círculo íntimo del oficialismo también se debe a su relación con Marcelo Duclos, músico y coautor, junto a Nicolás Márquez, de la biografía de Milei.

