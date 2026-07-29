Hasta hace pocos meses, Macarena Distefano era conocida en TikTok e Instagram por mostrar una vida de lujos. Viajes a Europa y el Caribe, vehículos de alta gama, ropa de marcas internacionales, una casa a estrenar y costosos regalos para su familia formaban parte del contenido con el que acumuló miles de seguidores. Hoy, la influencer oriunda de La Matanza atraviesa una realidad completamente distinta: cumple prisión domiciliaria mientras permanece procesada en una causa por presunto narcotráfico.

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@distefanomaca Entiendan que yo no puedo decir más de lo que dije, no quiero tener problemas. Solo quiero hacer las cosas bien para poder salir de esta situación sin ser perjudicada, como lo merezco. Gracias por todo el amor, es un video muy random pero sincero porque necesitaba hablarles desde el corazón. Gracias de verdad ❤️🙌🏻 ♬ sonido original - Distefano Maca

El juez federal Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, la procesó con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al considerar que existen pruebas para vincularla con una organización dedicada a vender tusi, la droga sintética conocida como "cocaína rosa". La medida la cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

De influencer a una causa por venta de tusi

En sus redes sociales, Macarena exhibía vacaciones en París, el Caribe y Pinamar, además de prendas de lujo, tatuajes, remodelaciones en su vivienda y vehículos de alto valor. Incluso había anunciado el lanzamiento de una concesionaria de autos usados.

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@distefanomaca Quien más está como yo, y eso que recién es ABRIL 🫩 ♬ sonido original - Distefano Maca

De acuerdo con la investigación citada por Infobae, ese estilo de vida despertó sospechas porque la joven no registraba empleo formal ni movimientos económicos que justificaran el patrimonio que mostraba públicamente.

La causa comenzó tras una denuncia anónima y avanzó con tareas de inteligencia realizadas por Gendarmería Nacional, que durante varias semanas siguió sus movimientos. Los investigadores registraron recorridos desde distintos boliches del Área Metropolitana de Buenos Aires hasta su vivienda de Ituzaingó y documentaron maniobras que, según la Justicia, eran compatibles con la comercialización de estupefacientes.

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Uno de los elementos que más comprometió su situación fue el hallazgo de pequeñas dosis de tusi en bolsas de residuos que, según la pesquisa, habían sido descartadas por la propia influencer.

Las pruebas que complicaron su situación y su regreso a TikTok

El allanamiento realizado el 21 de abril terminó de fortalecer la acusación. Siempre según Infobae, cuando los efectivos ingresaron a su vivienda encontraron a Distefano con una pistola Glock calibre 9 milímetros, registrada a su nombre y con un proyectil en la recámara.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas pequeñas cantidades de tusi fraccionadas en distintas bolsas y dos iPhone de última generación. La resolución judicial señala que la acusada se negó a facilitar las claves para desbloquear los teléfonos, una circunstancia que el juez tuvo en cuenta al momento de dictar el procesamiento.

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Aunque permanece con prisión preventiva, la Justicia le concedió el beneficio de cumplir la medida en su domicilio para asistir en el cuidado de un familiar adolescente. Lejos de desaparecer de las redes sociales, Macarena volvió a publicar videos desde su casa. En TikTok comparte recetas de cocina, escenas cotidianas e incluso mostró la tobillera electrónica con la que controla su detención, mientras la investigación sobre la presunta organización narco continúa su curso.