La comunidad de Cañuelas despidió a María Luisa Sorribas, una de las periodistas más reconocidas de la historia local y una de las pioneras de la comunicación en el distrito. Falleció a los 86 años y su trayectoria fue destacada tanto por el Municipio como por colegas que compartieron con ella décadas de trabajo en los medios.

Ads

Tras conocerse la noticia, la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo comunitario en reconocimiento a su aporte al periodismo y a la vida institucional de Cañuelas.

Nacida en San Miguel del Monte el 1 de marzo de 1940, Sorribas llegó a Cañuelas cuando tenía cuatro años. Antes de dedicarse al periodismo trabajó durante 15 años en la delegación local del Ministerio de Trabajo, hasta que el golpe de Estado de 1976 provocó el cierre de esa etapa laboral.

Ads

Su carrera en los medios comenzó en 1981 como corresponsal del diario La Mañana de 25 de Mayo. Junto con Elsa García fue una de las primeras mujeres en ejercer el periodismo en Cañuelas, en una época en la que la presencia femenina en los medios era poco habitual.

Con la llegada de la radio FM, se convirtió en la primera locutora de FM Libertad 90.5, donde además condujo el programa Magazine de Sábado y colaboró con el histórico ciclo Sin Fronteras, de Luis "El Negro" Abdo.

Ads

En los últimos años también integró Estación Cañuelas, bajo la dirección de Daniel Carrizo, además de desempeñarse en el canal de cable de Vicente Casares y colaborar con distintos medios locales.

Reconocimientos a su trayectoria

El trabajo de Sorribas fue reconocido en vida por distintas instituciones de Cañuelas. El 7 de junio de 2010, el Concejo Deliberante le rindió un homenaje por su trayectoria periodística. Durante esa sesión, el entonces concejal Guillermo Pérez destacó su independencia y compromiso con la profesión.

Un año después, el Rotary Club de Cañuelas la distinguió como socia honoraria, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.

Ads

En una entrevista publicada con motivo del Día del Periodista, Sorribas resumió su forma de entender el oficio con una frase que marcó toda su carrera: "El periodismo es una lucha, porque siempre estás en el medio de conflictos, pero también es una carrera humanitaria que, si te lo proponés, te permite hacer mucho bien por el prójimo".

Con más de tres décadas de trabajo en medios gráficos y radiales, María Luisa Sorribas dejó una huella en varias generaciones de vecinos y periodistas de Cañuelas, convirtiéndose en una referencia de la comunicación local.