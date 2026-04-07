El Club Santamarina salió al cruce de las versiones que lo vinculan con una deuda millonaria atribuida a su exentrenador Carlos Fernando Navarro Montoya, y aseguró que no mantiene compromisos económicos pendientes ni con el técnico ni con el restaurante que realizó la denuncia pública.

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A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva de la institución tandilense buscó despegarse del conflicto que tomó estado público en los últimos días. “Al momento de realizarse la asamblea que determinó que la actual comisión se haga cargo del club, no se recibe entre los acreedores ningún reclamo de índole gastronómica”, señalaron desde el club, en referencia a la supuesta deuda generada durante el paso del entrenador.

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La dirigencia afirmó que tampoco existen reclamos por parte de Navarro Montoya. Según detallaron, el vínculo contractual con el exarquero se encuentra completamente cerrado: “Su contrato ha sido cancelado y por lo tanto está terminado, sin que exista reclamo alguno de las partes”.

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El comunicado también remarca que no hay instancias judiciales en curso ni notificaciones formales que respalden los dichos públicos del entrenador. “No existe mediación, ni juicio abierto, ni iniciado. El club tampoco ha recibido notificación judicial alguna de lo que el señor denuncia públicamente”, indicaron, al tiempo que expresaron su rechazo a esas manifestaciones.

La polémica se desató luego de que los propietarios de un local gastronómico denunciaran al exfutbolista por una deuda cercana a los 10 millones de pesos. Según su versión, Navarro Montoya y su cuerpo técnico frecuentaron el establecimiento durante casi un año sin saldar los consumos. En ese contexto, aseguran que el entrenador habría prometido regularizar la situación y, posteriormente, indicó que los gastos serían asumidos por la institución.

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Frente a este escenario, Santamarina fue categórico: “No mantiene deuda ni reclamo alguno con Carlos Fernando Navarro Montoya ni con el espacio gastronómico que le reclama a él”.