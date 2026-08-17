El doble crimen que sacudió a Florencio Varela sumó una nueva hipótesis y, durante el fin de semana, derivó en una violenta protesta vecinal que terminó con una vivienda incendiada y una nueva muerte.

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Todo comenzó el jueves por la noche, cuando tres jóvenes que estaban en la vereda fueron atacados a tiros desde un Volkswagen Suran gris en el barrio El Alpino. Franco Herrera, de 23 años, y Ariel Macchi, de 28, murieron. Sebastián Ortiz, de 25, permanece internado en estado crítico.

Ahora, la principal hipótesis que circula entre los vecinos es que los tres jóvenes no eran el blanco del ataque y que los agresores buscaban otra vivienda de la misma cuadra, señalada como un presunto punto de venta de drogas. La sospecha es que se habrían equivocado de dirección.

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El dato fue recogido por el medio local Infosur a partir de testimonios de vecinos y todavía no fue confirmado oficialmente por la Justicia.

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El ataque que terminó con dos jóvenes muertos

El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 22.23, en la calle 1325, entre 1344 y 1348.

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Franco, Ariel y Sebastián se encontraban juntos cuando un automóvil pasó frente a ellos y uno de sus ocupantes comenzó a disparar. Los tres recibieron múltiples impactos y el vehículo escapó del lugar.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. De acuerdo con la información difundida por Clarín, ya hay detenidos y personas con órdenes de captura, mientras los investigadores realizan medidas que permanecen bajo reserva.

Ariel Macchi murió en el lugar, mientras que Franco y Sebastián fueron trasladados a un hospital. Herrera, que había recibido heridas en el abdomen y la espalda, murió horas después.

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Franco tenía 23 años y se había recibido de técnico electromecánico en 2024. Su familia lo despidió en las redes sociales y reclamó que el crimen sea esclarecido.

Ariel tenía 28 años, era padre de dos hijos y trabajaba en un centro de distribución de una empresa de logística. En sus redes sociales compartía fotografías junto a sus hijos y su pasión por River.

Sebastián Ortiz, en tanto, continúa internado en estado crítico luego de ser operado por las heridas sufridas en el abdomen y la espalda.

Franco Herrera tenía 23 años y se había recibido en 2024 de técnico electromecánico.

La hipótesis de que se equivocaron de blanco

La causa está a cargo de la fiscal Vanesa Maiola, titular de la UFIJ N° 6 Descentralizada de Florencio Varela.

Los vecinos sostienen que ninguno de los tres jóvenes tendría relación con la venta de drogas y que el ataque habría estado dirigido contra otra vivienda ubicada en la misma cuadra.

Esa propiedad es señalada por habitantes de la zona como un presunto punto de venta de drogas. La hipótesis es que los agresores habrían confundido la dirección y terminaron atacando a los tres amigos.

Por ahora, se trata de una versión que no fue confirmada oficialmente y que deberá ser corroborada por la investigación judicial.

Ariel era padre. Fue el primero en morir tras el ataque.

La bronca de los vecinos derivó en una pueblada

La indignación por el doble crimen creció durante el fin de semana y el sábado por la noche unas 250 personas se concentraron frente a una vivienda señalada por los vecinos.

La casa fue incendiada y la protesta rápidamente se volvió violenta. Cuando llegaron los efectivos, la propiedad ya presentaba muros y aberturas destruidos.

Además, dos menores de edad fueron encontrados en los techos y rescatados por la Policía, que los entregó a un familiar.

La situación también derivó en enfrentamientos con los efectivos. Los manifestantes apedrearon móviles y policías, y un teniente de la Policía Bonaerense sufrió una herida en la cabeza. Fue trasladado a un hospital y se encontraba fuera de peligro.

Ante la cantidad de personas reunidas, los efectivos tuvieron que replegarse y solicitar refuerzos para poder volver a ingresar a la zona.

Piden cadena de oración por Sebastián Ortiz, el único de los tres amigos que sigue luchando por su vida.

Una mujer murió y un hombre quedó gravemente herido

Al regresar al lugar, los policías encontraron a dos personas heridas en la vereda de la vivienda incendiada.

Un hombre que sería hermano de una persona conocida como “Johny” presentaba heridas cortantes en la cabeza. Fue trasladado por el SAME y permanece internado en estado grave.

De acuerdo a lo que publicó Infosur, una mujer de 30 años, pareja del hombre, tenía una herida de arma blanca en el pecho. Fue trasladada por un vecino en un automóvil particular hasta un hospital, donde murió alrededor de las 22.00.

Las identidades de ambos se mantienen bajo reserva.

Un dato clave es que “Johny” no estaba en la vivienda al momento de los incidentes. Las dos personas heridas serían su hermano y su cuñada y, por lo tanto, no se trataría de la persona que los vecinos señalaban como presunto vinculado a la venta de drogas.

Furia en Florencio Varela: una pueblada terminó con el incendio de una vivienda tras el asesinato de dos jóvenes

https://t.co/iwDivpP9xr pic.twitter.com/rL1Mo7MFn5 — INFORBANO (@Inforbanodiario) August 16, 2026

Investigan la violencia que atraviesa al barrio

Por los hechos del sábado intervino nuevamente la UFIJ N° 6 de Florencio Varela, que caratuló la causa como homicidio simple y tentativa de homicidio simple.

Así, en menos de una semana, tres personas murieron en hechos violentos ocurridos en la zona: Franco Herrera y Ariel Macchi, víctimas del ataque a tiros del jueves, y la mujer que falleció luego de los incidentes del sábado.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los responsables del doble crimen y si efectivamente los atacantes se equivocaron de blanco, también busca esclarecer qué ocurrió durante la pueblada que terminó con otra persona fallecida y un hombre gravemente herido.