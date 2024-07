En una tarde dramática en el corazón del barrio porteño de Colegiales, José Leguizamón (65) y su sobrino Lautaro Leguizamón (21) vivieron momentos de angustia al quedar atrapados bajo los escombros de un edificio en el que trabajaban. José, contratista de profesión, había llevado a su familia, incluyendo a su hermano Rubén, a trabajar en la obra ubicada en Cramer al 1600.

Según relató Rubén, el día empezó temprano para la familia Leguizamón, que salió desde el partido bonaerense de Moreno, en la zona Oeste del Conurbano bonaerense, a las cuatro de la mañana hacia la obra. "Estábamos seis de los siete obreros presentes, incluyendo a Enzo, Santiago y Rodrigo", mencionó Rubén, quien describió el momento exacto del derrumbe.

"Estábamos en la planta baja, tomando mates y comiendo tortas fritas. Yo estaba hablando con Lautaro, subí al andamio y luego escuché una explosión", relató Rubén. "Se vino todo abajo, toda la estructura. A mí me salvó una losa nueva que estaba encima mío, pero mi hermano José quedó atrapado y Lauti, mi sobrino, también", agregó en diálogo con diario Clarín.

"Lo que pasó fue terrible, es como que estás en una pesadilla y querés salir. Entré a gritar porque no lo veía a mi hermano, mirá cómo me emociono porque no lo veía a mi hermano, ni a Lautaro. Era una montaña de escombro impresionante, como dos metros, tres metros”, rememoró el hombre fuera de la guardia del hospital, aún notablemente impactado.

El rescate fue una carrera contra el tiempo. "Luchamos para sacarlos porque José se quejaba mucho y Lauti lloraba. Fue terrible", añadió Rubén, visiblemente conmocionado. José, trasladado rápidamente al Hospital Pirovano, presentó un traumatismo de cráneo. En cambio, Lautaro fue rescatado después de cuatro horas de esfuerzos intensos por parte de los bomberos y el personal médico.

En cuanto al futuro, Rubén reflexiona sobre la experiencia traumática: "Fue el momento más crítico de mi vida. No sé si podremos volver a trabajar en esto. Es una alerta, una reflexión profunda sobre cómo hacemos las cosas". José y Lautaro Leguizamón permanecerán en observación en el hospital por al menos 24 horas, mientras se recuperan del impacto emocional y físico de este evento traumático.