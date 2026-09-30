El Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular el alquiler de taxis en la ciudad y establecer condiciones para los acuerdos entre los titulares de las licencias y los choferes.

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La iniciativa, impulsada por el gremio que conduce Juan Carlos Berón, propone crear un Régimen de Alquiler Regulado de Taxis, que sería incorporado a la Ordenanza N° 4.455, normativa que regula el servicio de taxis en la capital bonaerense.

El proyecto fue presentado ante el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, para su análisis en la Comisión de Transporte.

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Un canon máximo de $40.000 por día

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer un límite al monto que los titulares de las licencias podrían cobrar a los conductores por el alquiler de los vehículos.

El proyecto plantea un canon máximo de $40.000 diarios más combustible, mientras que el sindicato sostiene que actualmente existen casos en los que los choferes pagan alrededor de $75.000 por día, además del combustible.

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De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el monto máximo se actualizaría en paralelo con los incrementos de la tarifa de taxis que el Concejo Deliberante establece dos veces al año.

Desde el sindicato sostienen que el sistema vigente genera dificultades para los conductores, ya que el canon debe abonarse independientemente de la recaudación obtenida durante la jornada.

Contratos de entre tres y doce meses

La iniciativa propone crear formalmente la figura del “Contrato de Alquiler Regulado de Taxi”, mediante la cual el titular de una licencia habilitada podría ceder temporalmente el uso de su vehículo a un conductor a cambio de un canon.

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Los acuerdos tendrían una duración mínima de tres meses y máxima de 12 meses, con posibilidad de renovación.

Además, todos los contratos deberían incorporarse al Registro Municipal Único de Contratos de Alquiler de Taxis dentro de los cinco días hábiles posteriores a su celebración.

Entre otros datos, cada contrato debería incluir la información del titular de la licencia y del conductor, el número de licencia, el dominio del vehículo y la póliza de seguro vigente.

Qué obligaciones tendrían los propietarios

El proyecto también establece una serie de obligaciones para los titulares de las licencias.

Entre ellas figura la obligación de entregar los vehículos en condiciones de higiene, seguridad y funcionamiento, además de hacerse cargo del mantenimiento integral.

También deberían contar con seguros de responsabilidad civil para terceros transportados y no transportados, junto con una cobertura de accidentes personales para el conductor.

Otro de los requisitos sería entregar al chofer un recibo oficial por el pago del canon.

Derechos para los conductores

En paralelo, los choferes que alquilen vehículos podrían inscribirse gratuitamente y obtener un carnet municipal de “Conductor Alquilante Habilitado”.

La propuesta también contempla la posibilidad de que los conductores denuncien ante la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante situaciones que consideren abusivas.

Según el proyecto, una denuncia no podría ser utilizada como motivo para rescindir el contrato en represalia.

Qué pasaría con los alquileres que ya existen

El sindicato sostiene que el alquiler de taxis ya es una práctica extendida en La Plata, aunque actualmente funciona sin una regulación específica.

En sus fundamentos, la organización afirma que más de 2.500 choferes estarían alcanzados por esta modalidad y considera que la prohibición formal sin una alternativa regulada no logró eliminarla.

Por ese motivo, la iniciativa contempla un período de adaptación para quienes actualmente alquilan sus unidades.

Si la ordenanza fuera aprobada y promulgada, los titulares que ya alquilan sus vehículos tendrían 30 días corridos para regularizar los contratos ante la Comisión de Transporte.

Una vez vencido ese plazo, el proyecto establece que todo alquiler que no esté registrado sería considerado ilegal y podría ser sancionado.

El incumplimiento quedaría alcanzado por las sanciones previstas en la Ordenanza N° 4.455 y, según el texto presentado, podría incluso constituir una causal de caducidad de la licencia.