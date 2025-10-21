La periodista bonaerense María Dolores Portero denunció haber recibido amenazas telefónicas en plena madrugada, en un intento de amedrentamiento vinculado a su labor informativa en Miramar.

La información fue dada a conocer por el medio local Miramar Informa : “Repudiamos las amenazas a nuestra colega María Dolores Portero y nos solidarizamos con ella. La libertad de expresión y el periodismo deben ser protegidos. ¡No a la violencia contra los periodistas!”.

Portero aclaró que su programa Todo Cambia, emitido por Radio Zona durante más de 11 años, siempre se basó en el respeto hacia distintas ideologías políticas y que nunca ha estado afiliada a ningún partido. “Hoy encontré en una de mis entrevistas en vivo por las redes sociales un comentario difamándome, cayendo muy bajo la persona que lo envió, intentando amedrentarme”, afirmó.

La comunicadora subrayó: “Amenazar por teléfono a las 3 de la mañana a una periodista por realizar su trabajo solo habla de la falta de códigos y la absoluta falta de libertad de prensa en democracia. Esto me fortalece y seguiré trabajando con la misma pasión en pos de la comunicación libre, sin condicionamientos y dando aire a todos los que con respeto quieran expresarse”.

El post de Miramar Informa recibió múltiples muestras de apoyo. Marcelo Sirolli escribió: “Mi solidaridad con María Dolores Portero, no se debe admitir amenaza a la libertad de expresión”. Graciela Mieres agregó: “Estamos en democracia, saben lo que es? Y por eso hay que luchar para no perderla. Para la señora comunicadora, ¡👏👏👏👏👏!”.

Otros usuarios destacaron la valentía de Portero y la necesidad de proteger a los periodistas que ejercen su labor con respeto, más allá de las diferencias políticas. Este caso vuelve a poner en discusión las dificultades que enfrentan a diario los comunicadores en toda la provincia de Buenos Aires.