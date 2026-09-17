Este jueves a las 18.00 en Bernal nacerá la mesa MDF Salud Quilmes, parte del armado que Axel Kicillof viene impulsado en la Provincia y el país para apuntalar su candidatura presidencial en 2027.

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Daniel Gollan coordinará el encuentro que se llevará a cabo en territorio de la camporista Mayra Mendoza, crítica interna número uno del Gobernador bonaerense.

Días atrás, la ex Intendenta quilmeña trató a Kicillof de “desleal” y “desagradecido” por negar su pertenencia al kirchnerismo, espacio que lo catapultó hasta donde se encuentra actualmente. Además, lo acusó de tomar la decisión de “dividir al peronismo”.

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