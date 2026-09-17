Quilmes: En territorio hostil para Kicillof nace la Mesa del MDF Salud
Bajo la coordinación del ex ministro Daniel Gollan, este jueves 17 en la Universidad de Quilmes se presenta el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Salud.
Este jueves a las 18.00 en Bernal nacerá la mesa MDF Salud Quilmes, parte del armado que Axel Kicillof viene impulsado en la Provincia y el país para apuntalar su candidatura presidencial en 2027.
Daniel Gollan coordinará el encuentro que se llevará a cabo en territorio de la camporista Mayra Mendoza, crítica interna número uno del Gobernador bonaerense.
Días atrás, la ex Intendenta quilmeña trató a Kicillof de “desleal” y “desagradecido” por negar su pertenencia al kirchnerismo, espacio que lo catapultó hasta donde se encuentra actualmente. Además, lo acusó de tomar la decisión de “dividir al peronismo”.
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