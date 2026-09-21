Un apostador de El Talar, Partido de Tigre, fue el único gran ganador de la jornada en el Quini 6. En la Revancha se llevó 9.179 millones de pesos, mientras que las demás modalidades quedaron vacantes.

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Los números de la fortuna fueron: 20, 31, 07, 24, 12 y 05.

El Siempre Sale del Quini 6 tuvo un pozo en juego de más de 500 millones de pesos; los números favorecidos fueron 31, 32, 40, 14, 15 y 29. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos que se llevaron más de 29 millones de pesos.

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El próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles, pondrá en juego 6.300 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

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