Un afortunado jugador de Mar del Plata ganó 102 millones de pesos al atinar todas las bolillas de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 de este domingo. Sin embargo, no fue el único ganador de la jornada: También salieron beneficiados apostadores de Armstrong (sur de la provincia de Santa Fe) y de Formosa capital.

De esta manera, entre los tres se adjudicaron un pozo de 306 millones de pesos.

Los números de la suerte fueron: 01 – 06 – 12 – 17 – 25 – 33.

El próximo sorteo del Quini 6 se concretará el miércoles venidero, con pozos multimillonarios en todas sus modalidades.



