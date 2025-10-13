Quini 6: Apostador de Mar del Plata ganó más de 100 millones de pesos
Este domingo, la modalidad Siempre Sale del tradicional sorteo santafesino, dejó tres nuevos millonarios, uno de ellos de la Provincia de Buenos Aires. Los números de la suerte: 01 – 06 – 12 – 17 – 25 – 33.
Un afortunado jugador de Mar del Plata ganó 102 millones de pesos al atinar todas las bolillas de la modalidad Siempre Sale del Quini 6 de este domingo. Sin embargo, no fue el único ganador de la jornada: También salieron beneficiados apostadores de Armstrong (sur de la provincia de Santa Fe) y de Formosa capital.
De esta manera, entre los tres se adjudicaron un pozo de 306 millones de pesos.
El próximo sorteo del Quini 6 se concretará el miércoles venidero, con pozos multimillonarios en todas sus modalidades.
