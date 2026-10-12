Quini 6: Dos ganadores se llevaron un pozo de 5.300 millones de pesos
Un apostador santafesino y otro de Santiago del Estero atinaron todas las bolillas de la modalidad La Segunda y compartirán un premio multimillonario. Los números de la suerte fueron: 08 – 26 – 04 – 06 – 05 – 00.
Este domingo 11 de octubre, la Lotería de Santa Fe realizó el sorteo 3.416 del Quini 6, repartiendo miles de millones entre los dos únicos grandes ganadores de la jornada con seis aciertos.
Uno de los afortunados confeccionó su ticket en Ceres, Santa Fe, y acertó todas las bolillas en la modalidad La Segunda. Compartirá el premio con un jugador de Santiago del Estero. Cada uno se alzó con un pozo de más de 2.600 millones de pesos.
Los números de la suerte de este domingo fueron: 08 – 26 – 04 – 06 – 05 – 00.
Todas las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos.
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