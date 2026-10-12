Este domingo 11 de octubre, la Lotería de Santa Fe realizó el sorteo 3.416 del Quini 6, repartiendo miles de millones entre los dos únicos grandes ganadores de la jornada con seis aciertos.

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Uno de los afortunados confeccionó su ticket en Ceres, Santa Fe, y acertó todas las bolillas en la modalidad La Segunda. Compartirá el premio con un jugador de Santiago del Estero. Cada uno se alzó con un pozo de más de 2.600 millones de pesos.

Los números de la suerte de este domingo fueron: 08 – 26 – 04 – 06 – 05 – 00.

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Todas las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos.

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