Quini 6: Hubo 20 ganadores en el Siempre Sale
Los apostadores atinaron cinco de las seis bolillas y cada uno se hizo acreedor de un premio de más de 18 millones de pesos. Los números de la suerte fueron: 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. Las demás modalidades quedaron vacantes.
El sorteo que "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 369 millones de pesos. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $18 millones.
Los números de la fortuna fueron: 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. Las demás modalidades quedaron vacantes con 6 aciertos.
El próximo sorteo del quini será el domingo venidero.
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