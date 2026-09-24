El sorteo que "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 369 millones de pesos. Hubo 20 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $18 millones.

Ads

Los números de la fortuna fueron: 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. Las demás modalidades quedaron vacantes con 6 aciertos.

El próximo sorteo del quini será el domingo venidero.

Ads

Ads