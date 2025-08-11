Otra vez el Quini 6 hizo millonarios a apostadores de la Provincia. En esta oportunidad, en la modalidad Revancha un afortunado de Pehuajó atinó todas las bolillas y se quedó con 2.108 millones de pesos.

Los números de la suerte fueron: 08 - 17 - 24 - 31 - 43 - 44.

En tanto, hubo dos grandes ganadores más en la noche: El super pozo del Siempre Sale otorgó 2.000 millones de pesos a cada uno.

En este caso, las bolillas favorecidas resultaron: 07 - 09 - 13 - 23 - 32 - 35.

Los jugadores confeccionaron sus tickets en la localidad de Martínez (San Isidro) y 9 de julio.

El próximo sorteo del quini será el miércoles venidero.