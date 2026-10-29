Quini 6: Un apostador de Florencio Varela ganó más de mil millones de pesos
Un jugador de la localidad bonaerense de Bosques atinó todas las bolillas de la modalidad Revancha del sorteo de este miércoles. Los números de la suerte fueron: 35 – 43 – 26 – 45 – 42 – 22.
El gran ganador de la jornada en el Quini 6 confeccionó su ticket en la agencia N° 76328, domiciliada en la calle Juan B. Justo 725 de la localidad de Bosques, Partido de Florencio Varela.
Se hizo acreedor del pozo de la modalidad Revancha por un total de $ 1.080.516.154,60 .
Los números de la fortuna fueron: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22.
A su vez, en el Siempre Sale hubo dos ganadores, que se llevaron $ 184 millones cada uno. La fórmula fue: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37.
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