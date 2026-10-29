El gran ganador de la jornada en el Quini 6 confeccionó su ticket en la agencia N° 76328, domiciliada en la calle Juan B. Justo 725 de la localidad de Bosques, Partido de Florencio Varela.

Ads

Se hizo acreedor del pozo de la modalidad Revancha por un total de $ 1.080.516.154,60 .

Los números de la fortuna fueron: 35 - 43 - 26 - 45 - 42 - 22.

Ads

A su vez, en el Siempre Sale hubo dos ganadores, que se llevaron $ 184 millones cada uno. La fórmula fue: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37.

Ads