El sorteo del quini de este miércoles volvió a hacer rico a un bonaerense. En este caso, se trata de un vecino de González Catán, Partido de La Matanza, que acertó las seis bolillas de la modalidad Siempre Sale y ganó 363 millones de pesos.

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Los números de la fortuna fueron: 17 – 04 – 40 – 20 – 15 – 42.

El resto de las modalidades quedaron vacantes con seis aciertos. El próximo sorteo del Quini 6 será el domingo venidero, donde se pondrá en jugo un pozo acumulado de $7.850.000.000.

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