Un jugador de la localidad bonaerense de Grand Bourg, Partido de Malvinas Argentinas, acertó los seis números del Siempre Sale, en el sorteo 3.426 del Quini 6, realizado este domingo 15 de noviembre.

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De esta manera, se quedó con un pozo 486 millones de pesos. Las modalidades Tradicional, la Segunda y Revancha quedaron vacantes.

números de la suerte fueron: 01 - 02 - 24 - 33 - 38 - 43.

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El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 18 de noviembre, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de 8.200 millones de pesos.

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