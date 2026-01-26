Este domingo 25 de enero, el Quini 6 realizó su sorteo 3.342, y sólo hubo un gran ganador queque se llevó más de 1200 millones de pesos. Se trata de un vecino de San Vicente, que acertó todas las bolillas de la modalidad La Segunda.

Ads

Los números de la fortuna fueron: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15.

El próximo sorteo del quini se realizará el miércoles 14, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $10.700.000.000.

Ads

Ads