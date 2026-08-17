Quini 6: Un apostador de Sarandí ganó 7.650 millones de pesos
El afortunado atinó todas las bolillas de la modalidad Tradicional con los números 02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31.
Un apostador de Sarandí, partido de Avellaneda, ganó este domingo 7.650 millones de pesos al acertar todos los números de la modalidad Tradicional del Quini 6 número 3.400.
Los números de la suerte fueron: 02 - 09 - 15 - 18 - 28 - 31.
Las demás modalidades quedaron vacantes con seis aciertos. El próximo sorteo del quini será el miércoles venidero, y tendrá un pozo acumulado de 7.350 millones de pesos.
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