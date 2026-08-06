“Si piensa que el Presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el Presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país. Que se corra”, señaló Pablo Quirno luego de que Victoria Villaruel afirmara estar preocupada ”por las persecuciones imaginarias” de Javier Milei.

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Y añadió en declaraciones televisivas: “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo de los argentinos y esto no es lo que corresponde de un Vicepresidente. Lo que tiene que hacer es acompañar lo que el presidente tiene en su plan de gobierno”.

Además Quirno sostuvo que “constantemente hace este tipo de comentarios que son contrarios a la autoridad presidencial. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un Presidente de esa manera”.

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Las declaraciones del Canciller tuvieron lugar luego de que la Vicepresidenta habilitara a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de la sesión de este jueves desde Mendoza debido a un embarazo que está cursando.

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