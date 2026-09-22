La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por la concejala de Ramallo Cecilia Giammaria para frenar la aplicación de la Tasa de Mantenimiento Vial y Control del Tránsito Pesado, que establece un recargo sobre el combustible comercializado en el distrito.

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La resolución fue dictada este lunes 21 de septiembre por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1. Según informó Info 3407, el tribunal resolvió no hacer lugar a la cautelar y dispuso que las costas queden a cargo de la parte actora.

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El planteo había sido presentado por Giammaria, presidenta del bloque Hechos, quien cuestionó judicialmente la normativa municipal y pidió que se suspendiera su aplicación.

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La tasa establece un recargo del 2% sobre el precio del combustible y del GNC comercializado en las estaciones de servicio de Ramallo. Según la normativa municipal, los fondos tienen como destino el mantenimiento, conservación y mejora de la red vial del distrito.

La concejala había cuestionado la implementación del tributo y planteado reparos sobre su constitucionalidad. La resolución conocida este lunes se refiere específicamente a la medida cautelar, por lo que el rechazo del pedido de suspensión no implica, por sí mismo, una definición definitiva sobre el fondo de la cuestión.

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De acuerdo con Info 3407, la decisión corresponde a una primera instancia y puede ser apelada. Al momento de la publicación de ese medio, Giammaria señaló que todavía no había sido notificada formalmente y que analizaría los pasos a seguir junto con su abogada.