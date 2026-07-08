Un joven de 22 años fue detenido luego de protagonizar un violento episodio contra un colectivo de la empresa San Gabriel, al romper una ventanilla con una escoba en pleno centro de Bahía Blanca.

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Como consecuencia del ataque, un pasajero sufrió lesiones leves, según informó el medio LaBrújula24.com.

El hecho ocurrió en el marco de los festejos por la victoria de la Selección argentina en el Mundial. Tras un llamado al 911, efectivos del Cuerpo Motorizado de la Policía Local acudieron al lugar ante la denuncia de daños contra una unidad del transporte público.

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Al arribar, los policías detuvieron a Ángel Emanuel Ismael, de 22 años, quien, de acuerdo con la investigación, había destrozado uno de los vidrios del colectivo utilizando una escoba luego de mantener una discusión.

La unidad afectada pertenece a la empresa San Gabriel, corresponde a la línea 517, interno 101, y era conducida por Juan Manuel Vázquez. A raíz de la rotura del vidrio, Fernando Adrián Manassero, de 40 años, resultó con heridas leves mientras viajaba en el interior del colectivo.

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De acuerdo con la información policial, el acusado ya había mantenido una discusión previa con otro chofer y el conflicto se habría originado porque intentó viajar sin pagar el boleto.

Tras el procedimiento, el joven quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la UFIJ Nº 15, mientras la Comisaría correspondiente realizó las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.