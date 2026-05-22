El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, expresó su preocupación por la quita del subsidio de Zona Fría y advirtió sobre las consecuencias que tendrá en los hogares del distrito.

Ads

En diálogo con Radio Provincia, el jefe comunal explicó que “la ciudad suele tener muy bajas temperaturas, por lo que es fundamental que todas las familias puedan tener sus viviendas calefaccionadas”.

Villagrán sostuvo que “seguramente van a aumentar los cortes de gas en aquellos domicilios que no puedan afrontar el tarifazo” y remarcó que el impacto no será solamente en las boletas, sino también en la economía local.

Ads

Puede interesarte

“Con lo que ahorraban con el 50% subsidiado, muchos iban a la carnicería, al supermercado o al mecánico del barrio, pero esa plata no va a estar. Encima que ya venimos muy mal con el tema del circulante de pesos en la calle, y esto es muchísimo peor”, afirmó.

Además, consideró que “el daño es bastante importante, no solamente en términos de quitar un derecho fundamental a la calefacción y a poder cocinar a gas”.

Ads

“Estamos corriendo el riesgo de que muchas familias vuelvan a pasar lo que vivieron en los ’90, cuando los ricos se hacían muy ricos y los pobres cada vez más pobres”, agregó.

Puede interesarte

El intendente también señaló que, tras los aumentos de tarifas de los últimos años, “la gente tomó conciencia y hay un ahorro energético y de cuidado del ambiente y del bolsillo”, aunque aclaró que “uno no puede estar toda la noche sin calefacción porque te congelás”.

Por último, Villagrán se comprometió a asistir a los vecinos para evitar que pierdan el beneficio: “Acompañaremos a las familias para que no pierdan este beneficio, ese derecho. Los vamos a ayudar a que se anoten”.

Ads

En ese sentido, indicó que en el municipio “crece muchísimo la demanda” y advirtió que cada vez asumen “más responsabilidades con menos recursos”. “Se genera un círculo vicioso muy complicado y obviamente requiere de mucho ingenio”, concluyó.