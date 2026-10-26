"Aquí estaremos los radicales para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos hermanos", manifestó en redes el presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella (Intendente de Venado Tuerto).

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"Felicitaciones presidente Lula. El pueblo brasileño lo abrazó para que inicie un nuevo mandato y continúe por el por el camino de la igualdad y de una América Latina unida", dijo en Twitter.

A su vez, desde las redes sociales del Comité Nacional de la UCR también respaldaron a Lula.

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Sectores del radicalismo han trabajado de manera aliada con el Gobierno de Javier Milei, pero parece que otros buscarán una tercera vía de cara a los comicios de 2027.

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