¿Radicales sin peluca?: Presidencia del Comité de la UCR festejó la victoria de Lula en Brasil
En el partido centenario existen sectores que no ven con malos ojos al Presidente Javier Milei. De hecho, muchos legisladores radicales han sido fundamentales en los triunfos parlamentarios del Gobierno. No obstante, la UCR Nacional tomó postura contra Bolsonaro en las elecciones brasileñas.
"Aquí estaremos los radicales para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros pueblos hermanos", manifestó en redes el presidente de la UCR nacional, Leonel Chiarella (Intendente de Venado Tuerto).
"Felicitaciones presidente Lula. El pueblo brasileño lo abrazó para que inicie un nuevo mandato y continúe por el por el camino de la igualdad y de una América Latina unida", dijo en Twitter.
A su vez, desde las redes sociales del Comité Nacional de la UCR también respaldaron a Lula.
Sectores del radicalismo han trabajado de manera aliada con el Gobierno de Javier Milei, pero parece que otros buscarán una tercera vía de cara a los comicios de 2027.
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