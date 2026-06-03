Radio Más 106.3 de Daireaux celebró este 1° de junio sus 16 años de trayectoria con un mensaje de agradecimiento dirigido a la comunidad que la acompaña diariamente.

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A través de sus redes sociales, la emisora destacó el orgullo de haber sido elegida por miles de oyentes a lo largo de estos años y valoró la responsabilidad que implica informar y acompañar a la comunidad todos los días.

"Hoy 1° de Junio Radio Más 106.3 celebra su Aniversario 16, con el privilegio de ser el medio elegido todos los días", expresaron desde la radio.

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Además, remarcaron que la confianza recibida desde el inicio del proyecto continúa siendo el motor para seguir creciendo. "La responsabilidad que nos dieron desde el día uno es el combustible que nos mueve todos los días para seguir por más y apostar a crecer", señalaron.

En el mismo mensaje, aseguraron que mantienen el objetivo de consolidar un producto líder en la región y agradecieron el respaldo permanente de la audiencia. "Gracias infinitas por estar todos los días apostando por nosotros", manifestaron.

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La publicación generó una gran cantidad de mensajes de felicitación por parte de oyentes, colegas y vecinos. Entre ellos, Gustavo Krenz destacó el trabajo de César y de todo el equipo de la emisora, mientras que desde FM Alpha de Pirovano también enviaron sus saludos por el aniversario.

Otros seguidores resaltaron el rol de Radio Más como compañía cotidiana y valoraron la tarea informativa que desarrolla en Daireaux y la región. "Son mi compañía de todas las mañanas", escribió una oyente, mientras que otros usuarios agradecieron el acompañamiento diario y desearon que la radio continúe sumando años de crecimiento y éxito.

Con 16 años de historia, Radio Más se consolidó como uno de los medios de comunicación más reconocidos de Daireaux, manteniendo una fuerte conexión con su audiencia y una presencia activa en la información local y regional.