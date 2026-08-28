El frigorífico ArreBeef desafectó a más de 400 trabajadores contratados en su planta de la localidad de Pérez Millán, Ramallo, una medida que fue confirmada por el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte, Elías Bricca.

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Gran parte de estos empleados temporarios residen en el lugar mientras que quienes arribaron desde otras ciudades también se radicaron allí para cumplir con sus tareas laborales.

La desafectación se produjo hace unos 20 días, pero la información trascendió en las últimas horas según contó Bricca a SNR RADIO. “Se trata de más de 400 personas que trabajaban bajo contrato. Ante la baja en la cantidad de carne exportada, que influye directamente en una menor faena, la empresa decidió rescindir los contratos", indicó.

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No obstante la empresa dejó una puerta abierta para su reincorporación en el futuro. "Desde la patronal nos expresaron que es una medida temporal hasta solucionar la problemática, y que luego serían reincorporados. Estas situaciones suelen verse al menos una vez al año, pero generalmente ocurren por falta de hacienda o por precios altos, algo que ya sucedió a principios de año. En este caso, responde a la suspensión de las exportaciones a China y a otro factor con Estados Unidos”, informó el gremialista.

En el transcurso de este año, China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef tras detectar un antibiótico prohibido para el consumo humano en un contenedor de 22 toneladas proveniente de nuestro país.

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Ante esta situación, el frigorífico quedó bajo la condición de “importación suspendida” de forma temporal mientras avanzan las revisiones técnicas. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) trabaja para destrabar la medida y lograr que la empresa vuelva a exportar a uno de sus principales mercados.

Al mismo tiempo, se habría producido una situación adicional con Estados Unidos -ajena a la empresa, pero que también la habría perjudicado-, lo que derivó en la decisión de desafectar a más de 400 empleados contratados de la planta ubicada en Pérez Millán.

Asimismo, el secretario general de la Federación de la Carne Zona Norte señaló que a corto plazo se reanudaría la faena para exportar a Israel, lo que traerá una mejora en la situación.