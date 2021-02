En medio de un paro en reclamo de mejoras salariales y cambios en la conducción sindical, el presidente del frigorífico ArreBeef ubicado en Pérez Millán, Ramallo, anunció que cierra la fábrica donde trabajan un millar de empleados.

Con un altavoz, Hugo Borrell, presidente de la empresa, aseguró ante los trabajadores: “Me encuentro con un problema que no puedo resolver. Hoy lamentablemente tengo que informarles que Arre Beef ha dejado de funcionar. ArreBeef no va a trabajar más, esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar”.

"Hoy estamos en conciliación obligatoria, acá se suben a sillas, gritan y aplauden y no se bien que es lo que aplauden porque estoy entre los 3 o 4 frigorícos que pagan y puntualmente pago los días 5 y 20 de cada mes. La decisión la tome en conciliación obligatoria", señaló, según publicó Ramallo Informa.

Ante estas declaraciones los trabajadores gritaban “Luis Pérez (titular del Sindicato de Trabajadores de la Carne en la zona norte) tiene la culpa. Reclamamos por lo poco que cobramos y lo mucho que trabajamos”.

A lo que Borrel responde: “Miren señores no estoy para atender cuestiones particulares, la decisión ya la he tomado. No se si la culpa es de Pérez, Juan o Antonio pero ustedes se deberán hacer cargo de explicarle a su familia porque hemos hecho lo que hemos hecho".

La planta de Pérez Millán cuenta con una superficie de 26.200 m2 en donde trabajan cerca de 1.000 empleados, según la página oficial, donde se llevan a cabo todos los pasos del proceso productivo, desde la faena de los animales hasta el envasado final de los productos. También es uno de los frigoríficos exportadores de carne.