Un accidente de tránsito se registró este domingo (18 de enero) en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 186 en Ramallo, en el carril Buenos Aires–Rosario.

El hecho se registró tras un llamado al sistema de emergencias 911 y cuando la asistencia llegó al lugar, se constató que un vehículo Chevrolet Tracker, conducido por un hombre de 49 años, había sufrido la rotura de un neumático trasero, lo que provocó la pérdida de control y el posterior vuelco.

Como consecuencia del siniestro, el vehículo terminó volcado en el carril contrario, en sentido Rosario–Buenos Aires.

En el rodado viajaban, además del conductor, una mujer de 23 años y tres varones de 44, 30 y 16 años.

El accidente dejó como saldo las cinco personas lesionadas, que debieron ser trasladadas al hospital local de Ramallo para su atención, según publicó Diario El Norte.

