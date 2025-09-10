En una elección que quedará en la historia de Ramallo, Fuerza Patria se impuso con casi 30 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. La participación fue del 70%, superando la media provincial del 60%. Con este resultado, el peronismo volvió a ganar en el distrito después de más de dos décadas.

El triunfo le permitió al espacio oficialista obtener 4 bancas en el Concejo Deliberante y quedarse con los 3 cargos en el Consejo Escolar. De los 135 municipios que estaban en juego en la provincia de Buenos Aires, Ramallo se ubicó entre los 12 distritos con mayor diferencia porcentual a favor de Fuerza Patria frente al espacio libertario.

El intendente Mauro Poletti subrayó que la lista fue diseñada sin la participación de La Cámpora ni del massismo. “En las negociaciones nos ofrecieron el segundo lugar para diputados. Sin embargo, priorizamos el armado local con nuestra gente, con candidatos que vienen de diferentes espacios”, explicó el jefe comunal.

En ese sentido, Poletti sumó en la boleta a dirigentes del GEM, radicales, vecinalistas e independientes, logrando un armado amplio y competitivo. Vale recordar que el dirigente peronista había sido electo concejal por primera vez en 2001, la última vez que su espacio había logrado un triunfo en Ramallo.

Con esta victoria, el Concejo Deliberante quedó conformado por 9 ediles de Fuerza Patria, 5 de Hechos –espacio que solo logró imponerse en San Nicolás para la categoría de diputados– y un concejal vecinalista. En tanto, el Consejo Escolar tendrá 3 representantes de Fuerza Patria y 1 de Juntos por Ramallo.

