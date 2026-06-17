La localidad de El Paraíso, en el partido de Ramallo, celebró la inauguración de la primera etapa de la puesta en valor de su histórica estación ferroviaria, un trabajo realizado de manera conjunta entre vecinos, la Delegación Municipal, la Municipalidad y Trenes Argentinos.

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Según informó el medio local META Ramallo, la iniciativa permitió recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la localidad respetando su estructura y características originales.

El proyecto fue impulsado por el ferroviario y museólogo Hugo Alfonzo junto al delegado municipal Sebastián Tioni, quienes gestionaron las autorizaciones necesarias para avanzar con las tareas de restauración.

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Además de la recuperación exterior del edificio, ya está previsto que en el interior funcionen una biblioteca, un archivo histórico de El Paraíso y un museo ferroviario destinado a preservar la memoria del lugar.

Durante el acto también se inauguró un paseo público que lleva el nombre de Carlos Mariño, el último jefe de estación de la localidad.

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Uno de los momentos destacados fue la entrega de documentación histórica de principios del siglo XX, enviada por el Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, que incluye planos y registros vinculados a la estación.

Las tareas realizadas permitieron además recuperar distintos elementos patrimoniales, como bancos originales, señales ferroviarias y una imagen de la Virgen que había sido resguardada por una vecina durante 27 años.

Los impulsores del proyecto destacaron que la recuperación de la estación busca preservar la historia ferroviaria de El Paraíso y generar un nuevo atractivo cultural y turístico para la región.