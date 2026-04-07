Este lunes se realizó en Ramallo -Región Sanitaria IV- el último pre congreso de salud en el marco del Congreso Provincial de Salud que se desarrollará en Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril.

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De esta manera, el Ministerio que conduce Nicolás Kreplak culminó los 12 pre congresos que se llevaron a cabo en las diferentes regiones sanitarias, para delinear los ejes y propuestas que formarán parte del próximo Congreso Provincial.

El encuentro en Ramallo contó con la presencia de los intendentes de Rojas, Capitán Sarmiento, San Andrés de Giles, Colón, Ramallo, Carmen de Areco, Baradero y Arrecifes. En total, en los 12 pre congresos, participaron 64 intendentes bonaerenses.

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En cada jornada, el Ministro de Axel Kicillof presentó un diagnóstico detallado correspondiente a cada región sanitaria y los principales avances del Plan Quinquenal de Salud, con eje en la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, y el modelo de Cuidados Progresivos. “El Plan Quinquenal se construyó así, recorriendo todos los territorios, viendo los diagnósticos, las problemáticas, y objetivos”, indicó Kreplak.

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